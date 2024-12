POL-LDK: +++ Parkendes Auto beschädigt + Langfinger schlagen an Modegeschäft zu + Zierleisten von Auto entfernt +++

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Aßlar: Parkendes Auto beschädigt -

Der Fahrer eines grauen Mercedes stellte bei der Rückkehr zu seinem abgeparkten Auto mit Schrecken das Fehlen seines linken Außenspiegels fest. Mutmaßlich im Vorbeifahren touchierte ein Unbekannter den Mercedes. Die Wetzlarer Polizei bittet Zeugen sich zu melden, die im Zeitraum von Mittwoch (4.12.) 23 Uhr bis Donnerstag (5.12.) 13 Uhr, in der Europastraße in Aßlar (Höhe Hausnummer 6) in diesem Zusammenhang Wahrnehmungen gemacht haben (Tel.: 06441 / 9180).

Herborn: Langfinger schlagen an Modegeschäft zu -

Mehrere Kleidungsstücke im Wert von rund 900 Euro ließen zwei unbekannte Frauen in einem Bekleidungsgeschäft in der Hauptstraße in Herborn mitgehen. Am Montag (9.12.) kurz vor 17 Uhr zeigten die beiden Interesse an der im Außenbereich an einem Kleiderständer aufgehängten Ware. Ohne zu bezahlen nahmen die Unbekannten mehrere Kleidungsstücke an sich und entfernten sich schnellen Schrittes. Die beiden Frauen können wie folgt beschrieben werden: Person 1: ca. 30 bis 40 Jahre, ca. 165-170 cm, dunkle Haare, Kopftuch, langer schwarzer Mantel. Person 2: ca. 60-65 Jahre, 165-170 cm, rot-braune Haare, Kopftuch, beiger Steppmantel. Hinweise zu den Personen nimmt die Polizei in Herborn entgegen (Tel.: 02772 /47050).

Wetzlar-Niedergirmes: Zierleisten von Auto entfernt -

Im Zeitraum von Sonntag (8.12.) 15 Uhr und Montag (9.12.) 9 Uhr machten sich Unbekannte an einem abgeparkten braunen Range Rover zu schaffen. Diese entfernten zwei Zierleisten im Frontbereich des Fahrzeugs, das in der Hermannsteiner Straße (Höhe Hausnummer 92) in Wetzlar abgestellt war. Die Polizei bittet um Mithilfe (Tel.: 0641 / 70060).

