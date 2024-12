Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Tötungsdelikt aus dem Lahn-Dill-Kreis bei "Aktenzeichen XY"

Dillenburg (ots)

Lahn-Dill-Kreis: Tötungsdelikt aus dem Lahn-Dill-Kreis bei "Aktenzeichen XY"

Am Nachmittag des 08.02.1989 fanden Spaziergänger im Lahn-Dill-Kreis in einem stillgelegten Steinbruch an der L 3055 zwischen den Ortschaften Oberwetz und Griedelbach den Leichnam einer unbekannten Frau. Unter Erde, Ästen und Abfall war der Leichnam bereits zum Teil verwest. Durch eine Obduktion konnte die Liegezeit des Leichnams auf zwei bis sechs Wochen eingegrenzt werden, sodass davon auszugehen ist, dass die Frau im Zeitraum zwischen Dezember 1988 und Januar 1989 in dem Steinbruch abgelegt wurde. Die Ermittlungen der Polizei führten zur Vermutung, dass es sich bei der Toten um eine Frau aus Südostasien handelte, die in der Bundesrepublik nicht gemeldet war und wegen eines wahrscheinlich illegalen Aufenthalts nicht als vermisst gemeldet wurde. Im Rahmen der internationalen Kampagne "Identify Me", bei der Polizeien aus Belgien, den Niederlanden und Deutschland sowie Interpol versuchen unbekannte weibliche Opfer von Tötungsdelikten zu identifizieren, wird der Fall in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" am Mittwochabend, 11.12.2024 thematisiert. Für die Polizei ist bei den Ermittlungen die Beantwortung folgender Fragen von Bedeutung:

- Vermissen Sie eine Frau, die Ende der achtziger Jahre dem Aussehen nach Ähnlichkeiten mit der Gesichtsrekonstruktion der Toten hatte?

- Können Sie Hinweise zur Identität der unbekannten Toten geben?

- Können Sie Hinweise zur auffälligen Bekleidung der Person geben?

- Gibt es Zahnärzte, die sich an den Zahnstatus der Toten erinnern können?

- Haben Sie Ende des Jahres 1988 oder Anfang des Jahres 1989 im Bereich Schöffengrund-Oberwetz verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesehen?

Die Staatsanwaltschaft Wetzlar hat für Hinweise, die zur Identifizierung der Toten oder zur Ermittlung des Täters führen, eine Belohnung in Höhe von 5.000 EUR ausgelobt. Die Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" wird am Mittwoch, 11.12.2024 ab 20:15 Uhr live im ZDF ausgestrahlt. Bereits jetzt nimmt die Kriminalpolizei Wetzlar Hinweise unter Tel.: 06441 9180 entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell