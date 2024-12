Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: +++ Zaun beschädigt und weggefahren + mehrere Parkplatzrempler: Geparktes Auto touchiert + Auto auf Parkplatz beschädigt +++

Dillenburg (ots)

--

Herborn: Zaun beschädigt und weggefahren -

Am Sonntag (1.12.) gegen 14 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Metallzaun des Baubetriebshofs Stadt Herborn (Alsbachstraße 2) und ließ einen Schaden von rund 1.800 Euro zurück. Der genaue Unfallhergang ist bislang noch nicht bekannt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort. Die Polizeistation Herborn bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 02772 47050.

Haiger: Geparktes Auto touchiert -

In der Zeit zwischen 9 und 16 Uhr am Sonntag (1.12.) streifte in Haiger ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Vorbeifahren einen geparkten blauen Peugeot 308. Der Peugeot parkte im genannten Zeitraum am Fahrbahnrand der Wachenbergstraße in Höhe der Hausnummer 19. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den ca. 500 Euro teuren Blechschaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: 02771 9070 entgegen.

Dillenburg: Auto auf Parkplatz beschädigt -

Schäden am Kotflügel von ca. 1.500 Euro blieben nach einer Verkehrsunfallflucht in der Kasseler Straße 1 (Parkplatz Hellwegbaumarkt) an einem silberfarbenen Mercedes zurück. An der beschädigten Stelle fanden Ermittler grüne Lackspuren. Der Unfall erfolgte am Samstagnachmittag (30.11.) zwischen 16 und 20 Uhr. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: 02771 9070.

Dillenburg: Parkplatzrempler -

Nach einem Parkplatzrempler am Untertor sucht die Polizei den Unfallverursacher. Zwischen Donnerstag (28.11.) 15:30 und Freitag (29.11.) 07:00 Uhr parkte in der Straße "Untertor" auf dem Parkplatz der Johann-von-Nassau-Schule ein weißer Audi. Vermutlich beim Ausparken streifte der Flüchtige die linke Heckseite des Audis und hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 400 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Dillenburg unter Tel.: 02771 9070.

Friederike Morello, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell