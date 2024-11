Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauschten Roller-Fahrer gleich zweimal erwischt

Mühlhausen (ots)

Die Polizei erwischte am Sonntag einen berauschten Roller-Fahrer, bei dem der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, gleich zweimal innerhalb einer Stunde. Am Sonntagnachmittag kontrollierten Polizeibeamte in der Ammerschen Landstraße den Fahrer des Elektro-Rollers. Da ein Drogenvortest ein positives Ergebnis zeigte, wurde zur Beweissicherung im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Die Beamten untersagten dem 18-Jährigen die Weiterfahrt. Kurz darauf erwischten die Polizeibeamten den Mann erneut. Diesmal stoppten sie ihn in der Feldstraße. Die Beamten fertigen eine weitere Ordnungswidrigkeitenanzeige und stellten den Roller sicher.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell