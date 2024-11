Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Sonntag, gegen 17.30 Uhr, zum Brand im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Dürerstraße. Die Kameraden der Feuerwehr hatten den Brand kurz nach 18.30 Uhr gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich ersten Erkenntnissen zufolge auf einen Wert im geringen fünfstelligen Bereich. Warum das Feuer ausbrach, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, das mit dem Brand in Zusammenhang stehen könnte, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 03606/6510 zu melden.

Aktenzeichen: 0284224

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell