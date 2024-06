POL-NOM: Fahrt ohne Versicherungsschutz

Uslar (ots) - Uslar (eiv). Bodenfelde, Salzkotten, 22.06.2024, 18.25 Uhr. Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Wesertal übersah beim Befahren der Straße Salzkotten einen von rechts kommenden und vorfahrtberechtigten Pkw einer 53-jährigen Bodenfelderin, so dass es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 4.500.-EUR. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr