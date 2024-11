Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Kollision geflüchtet

Artern (ots)

Etwa 3000 Euro Sachschaden entstand am vergangenen Wochenende an einem abgestellten Pkw in Artern. Zwischen Samstag, 16.30 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr, war ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit dem am Fahrbahnrand der Karl-Hühnerbein-Straße geparkten Pkw kollidiert. Anschließend verließ der unbekannte Unfallverursacher die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein und bittet um Zeugenhinweise. Wer den Unfall bemerkt hat oder Angaben zum bislang unbekannten Fahrzeugführer oder dessen Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Artern unter der Tel. 03466/3610 zu melden.

Aktenzeichen: 0284298

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell