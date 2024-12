Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: +++ Münzgeld aus Automaten entwendet + Beim Ausparken Auto beschädigt + Leichte Verletzung nach Auffahrunfall +++

Dillenburg (ots)

Dillenburg: Münzgeld aus Automaten entwendet

Am Mittwoch (04.12.) zwischen 02:45 und 03:20 öffnete ein Unbekannter gewaltsam drei Münzgeldfächer der Selbstbedienungs-Staubsauger auf dem Tankstellengelände (Kasseler Straße 30). Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Wer kann Hinweise zur Person geben? Der Unbekannte wird als männlich, mittleren Alters und dunkel gekleidet beschrieben. Zeugen können sich an die Polizei in Dillenburg wenden (Tel.: 02771 / 9070).

Herborn: Beim Ausparken Auto beschädigt

Rund 1.500 Euro Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer in der Cormeniusstraße (Höhe Hausnummer 3) an einem parkenden grauen Skoda. Vermutlich beim Einparken streifte der Autofahrer das parkende Fahrzeug und beschädigte diesen im Frontbereich. Zeugen, die den Verursacher am 04.12. zwischen 13 und 15 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: 02772 / 47050 bei der Herborner Polizei zu melden.

Waldsolms: Leichte Verletzung nach Auffahrunfall

Auf der Solmser Straße von Kraftsolms in Fahrtrichtung Brandoberndorf bremste ein 44-Jährige Autofahrer verkehrsbedingt ab. Der 28-Jährige folgende Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem davor fahrenden auf. Dabei zog sich der 44-Jährige leichte Verletzungen zu. Das Auto des 28-Jährigen musste abgeschleppt werden. Der daraus resultierende Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 18.000 Euro.

Friederike Morello, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell