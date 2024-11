Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: "STOP" Zeichen missachtet

Meiningen (ots)

Am Montagnachmittag befuhr ein 67 Jähriger die Straße Am Bielstein in Meiningen. Als dieser in Richtung Landsberger Straße weiterfuhr, missachtete er das dort befindliche "STOP"-Schild und übersah ein von links kommendes Fahrzeug. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Durch die entstandenen Schäden waren beide Fahrzeug nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Weil die 49-jährige Geschädigte über Schmerzen klagte, wurde sie zur Abklärung in das nächstgelegene Krankenhaus gefahren.

