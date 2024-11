LPI-SHL: Vollbrand einer Garage

Suhl (ots) - Am 23.11.2024 gegen 10:00 Uhr wurde ein 20-jähriger Pkw-Führer von einer Streife kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,26 Promille. Er gab an, am Freitagabend gefeiert und Bier und Glühwein getrunken zu haben. Bis zum 21. Lebensjahr ist jedoch jeder Wert über 0,0 Promille zu viel. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 ...

