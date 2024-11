Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kontrollen in Oberhof - zahlreiche Ordnungswidrigkeitenanzeigen

Oberhof (ots)

Der erste Schnee fällt und lockt nicht nur die vor die Tür, die die weiße Pracht nutzen, um die ersten Schneebälle zu werfen, sondern auch die, die ihre Autos auf den Parkplätzen der höher gelegenen Regionen driften lassen. Diese Problematik hielt mit dem ersten Schneefall wieder Einzug in den Schutzbereich des Inspektionsdienstes Suhl. Gerade an den Wochenenden nutzten etliche Autofahrer die winterlichen Parkplätze in Oberhof, um ihre Fahrzeuge zum Übersteuern zu bringen und ihre Autos bei hoher Geschwindigkeit vermeintlich unter Kontrolle zu behalten. Mitunter entstehen dadurch gefährliche Situationen. In den zurückliegenden Tagen haben sich besorgte und in der Ruhe gestörte Anwohner des Wintersportortes bei der Polizei gemeldet und auch aus diesem Anlass wurden Kontrollen durchgeführt. Die seit Freitag aufgestellten Verkehrszeichen "Verbot für Fahrzeuge aller Art" wurden durch zahlreiche Autofahrer schlichtweg ignoriert. 84 Fahrzeughalter werden in der nächsten Zeit Post von der Bußgeldstelle erhalten. Jede der gefertigten Ordnungswidrigkeitenanzeigen ist mit einem Verwarngeld in Höhe von 50 Euro belegt. Auch in den nächsten Wochen wird die Polizei intensive Kontrollen durchführen und Verstöße ahnden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell