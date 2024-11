LPI-SHL: Ein Glühwein zu viel

Zella-Mehlis (ots) - Am 22.11.2024 befuhr eine 33-jährige mit ihrem Pkw die Lämmermannstraße in Zella-Mehlis Richtung Talstraße. Wegen der schneeglatten Fahrbahn rutschte sie auf die Talstraße und kollidierte mit dem Pkw der vorfahrtsberechtigten 69-jährigen. Personen wurden nicht verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 11000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

