POL-DO: Verkehrsunfall zwischen Radfahrerin und Fußgängerin in Lünen: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0839 Am 18. März 2024 wurde einer Dortmunderin die Geldbörse entwendet. Kurz darauf kauften die Täter in mehreren Geschäften in der Dortmunder Innenstadt (Parfümerie Pieper und JD Sports) betrügerisch ein und hoben Geld von der Bank ab. Der Schaden beläuft sich auf über 3000 Euro. Fotos der Tatverdächtigen finden Sie hier: ...

mehr