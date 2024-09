Polizei Dortmund

POL-DO: Erneut mutmaßlicher Fahrraddieb gefasst - Kontrollen gehen weiter

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0840

Die Polizei stellt in der Innenstadt ein hochwertiges Mountainbike sicher. Der mutmaßliche Besitzer ist ein alter Bekannter.

Der erfreuliche Trend der letzten Jahre, dass immer mehr Fahrräder auf unseren Straßen unterwegs sind, ist auch an den Kriminellen nicht spurlos vorbeigegangen. Fahrräder, vor allem hochwertige Modelle und E-Bikes, stehen im Fokus der Diebe.

Die Polizei hat ein wachsames Auge, wenn bekannte Täter mit neuen Rädern beobachtet werden. So auch am Montag (10.9.) vor der Drogenberatungsstelle am Grafenhof. Ein 30-jähriger Dortmunder, der der Polizei unter anderem wegen Fahrraddiebstählen bekannt ist, hatte ein hochwertiges Mountainbike dabei. Wenig überraschend konnte der Dortmunder keine plausiblen Angaben zur Herkunft des Rades machen. Die Einsatzkräfte stellten das Zweirad sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Der 30-Jährige erhielt einen Platzverweis.

Bei weiteren, zahlreichen Kontrollen und Beobachtungen am Montag im Bereich der Drogenhilfeeinrichtungen konnten erfreulicherweise keine weiteren Straftaten festgestellt werden.

Die Polizei wird ihre Präsenz- und Kontrollmaßnahmen in der Dortmunder Innenstadt unvermindert fortsetzen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell