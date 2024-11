LPI-SHL: Brandstiftung an leerstehendem Haus

Bad Salzungen/ Barchfeld (ots) - Am 23.11.2024 teilte der Inhaber einer Firma in Barchfeld im Vorwerk mit, dass in der Nacht gegen 01:00 Uhr in seine Firma eingebrochen wurde. Der Täter zerschlug eine Fensterscheibe und gelangte so in das Innere des Gebäudes. Aus diesem entwendete er eine Handkasse mit zirka 600 ...

