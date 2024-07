Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Raser des Tages

Den ersten Platz auf dem Podium im völlig frei erfundenen Wettbewerb "Raser des Tages" der Polizei Oberhausen machte am Mittwoch (24.07.) ein männlicher Rennfahrer im Straßenverkehr. Bei seiner Zieleinfahrt auf der Kirchhellener Straße betrug die gemessene Geschwindigkeit seiner Mercedes S-Klasse ganze 97 km/h. "Beachtliche Leistung bei maximal erlaubten 30 km/h in diesem Bereich!", so ein fiktiver Kommentator. Ein roter Blitz sorgt bestimmt schon für erhebliche Vorfreude auf den Hauptgewinn, der ganz klassisch via Post zugestellt wird: -700,00EUR, zwei ("WM"-) Punkte und drei Monate Auszeit vom stressigen Rennalltag. Glückwunsch...

