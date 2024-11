LPI-SHL: Unfallflucht

Wasungen (ots) - Durch bisher ungeklärte Ursache entzündete sich ein Fahrzeug in einer Garage in Wasungen. Da die ersten Löschversuche scheiterten, wurde die Freiwillige Feuerwehr hinzugezogen. Beim Eintreffen stand die Garage und mit ihr auch das Fahrzeug in Vollbrand. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Brandursache. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

