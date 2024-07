POL-HAM: Ausgesetzte Hundewelpen: Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt und zahlreiche Hunde beschlagnahmt

Hamm-Herringen (ots) - Unbekannte Einbrecher drangen am Montag, 1. Juli, zwischen 0.15 und 1.30 Uhr, über eine Balkontür in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Elsingstraße ein. Nachdem der oder die Täter Bargeld und Mobiltelefone entwendet hatten, flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung. Hinweise zum Einbruch und verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter ...

