POL-LDK: +++ Scheibenwischer von Autos abgerissen +++ Von der Fahrbahn abgekommen +++ Autoscheibe eingeschlagen +++ Baumaschinen von Pritsche geklaut +++ Vorfahrt missachtet und weggefahren +++

Solms-Burgsolms: Scheibenwischer von Autos abgerissen -

Unbekannte entfernten in der Nacht von Samstag (7.12.2024) 20:15 Uhr auf Sonntag (8.12.2024) 10 Uhr gewaltsam die Scheibenwischer von zwei in der Beethovenstraße in Solms abgestellten Autos. Der zurückgelassene Schaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Wetzlarer Polizei entgegen (Tel.: 06441 / 9180).

Wetzlar: Von der Fahrbahn abgekommen -

Am Samstagabend (07.12.2024) fuhr ein 50-Jähriger Wetzlarer von Garbenheim kommend mit seinem 5-er BMW auf der Garbenheimer Straße in Richtung Wolfgang-Kühle-Straße. In Höhe des dortigen Kreisels kam er von der Straße ab, beschädigte ein Verkehrsschild und setzte seine Fahrt unbeeindruckt davon weiter fort. Ein aufmerksamer 24-Jähriger Zeuge aus Wetzlar informierte die Polizei, die den Unfallverursacher kurze Zeit später unverletzt und unweit der Unfallstelle antreffen konnte. Ein Alkoholtest erbrachte einen Wert von knapp 2 Promille. Es folgten eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheins. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 2.800 Euro. Die Wetzlarer Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Wetzlar: Autoscheibe eingeschlagen -

Unbekannte schlugen am Samstag (7.12.2024) zwischen 17 und 22 Uhr die Fensterscheibe eines in der Wolfgang-Kühle-Straße in Wetzlar (Schotterparkplatz unter der B 49) abgeparkten weißen Fords ein. Die Diebe erbeuteten Wertgegenstände in einem geschätzten Wert von 1.100 Euro und hinterließen einen Sachschaden von rund 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Wetzlar unter 06441 / 9180 entgegen.

Aßlar: Baumaschinen von Pritsche geklaut -

Unbekannte klauten zwischen Freitag (6.12.2024) 14 Uhr und Samstag (7.12.2024) 14 Uhr Baumaschinen im Wert von mehreren Tausend Euro von der Ladefläche eines weißen Pritschenwagens. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz in der Hauptstraße in Aßlar, gegenüber dem Bahnhof, abgestellt. Zeugen, denen in den genannten Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Polizei in Wetzlar (Tel.: 06441 / 9180) in Verbindung zu setzen.

Leun-Biskirchen: Vorfahrt missachtet und weggefahren -

Am Sonntagnachmittag (01.12.2024), zwischen 17:30 und 17:40 Uhr, kam es auf der B 49 zwischen Limburg und Wetzlar auf Höhe der Abfahrt Biskirchen zu einem Zusammenstoß. Der aus Richtung Limburg kommende Fahrer eines mutmaßlich schwarzen Autos bog von der B 49 nach links in Richtung Biskirchen ab und missachtete dabei die Vorfahrt einer entgegenkommenden Opelfahrerin. Beim Abbiegen touchierte der schwarze Pkw den Opel. Die 19-jährige Fahrerin des Opels konnte nicht mehr ausweichen. Ohne sich um den rund 2.000 Euro teuren Schaden am Opel zu kümmern, fuhr der Fahrer im schwarzen Pkw davon. Zu dem flüchtigen Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug kann die in Villmar lebende Opelfahrerin keine weiteren Angaben machen. Der Unfallfluchtermittler sucht Zeugen der Karambolage und bittet diese sich unter Tel.: (06441) 9180 bei der Polizeistation Wetzlar zu melden.

Herborn - A 45: Speed entlarvt Drogenfahrer -

Mit einer Blutentnahme endete am Mittwochnachmittag vergangener Woche (04.12.2024) die Drogenfahrt eines 22-Jährigen Handwerkers. Der in Siegen lebende junge Mann war mit seinem "Handwerkerbus" auf der Sauerlandlinie zwischen Herborn und Dillenburg unterwegs, als er wegen deutlich überhöhter Geschwindigkeit einer Zivilstreife der Mittelhessischen Autobahnpolizei auffiel. Der PS-starke Wagen der Kollegen ist mit einer Videoanlage und geeichter Messtechnik ausgestattet. Bei erlaubten 100 km/h beschleunige der Siegener seinen Bus auf 174 km/h. Die Ordnungshüter stoppten den Raser. Konzentrations- und Reaktionstest ließen den Verdacht zu, dass der 22-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenschnelltest wies ihm die Einnahme von Kokain nach. Zudem befindet sich der Siegener noch in seiner Führerscheinprobezeit. Ein Arzt nahm den Drogenfahrer eine Blutprobe ab. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Drogenfahrt zu. (G.R.)

