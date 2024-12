Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: +++ Kennzeichen geklaut +++ Wohnzimmerfenster aufgebrochen +++ Einbrecher scheitern +++

Dillenburg (ots)

Haiger: Kennzeichen geklaut -

Unbekannte Langfinder ließen die Kennzeichen SI - LR 222 eines auf dem Pendlerparkplatz an der B 54 (Kalteiche) in Haiger abgestellten grauen Skodas mitgehen. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unbekannten am Donnerstagabend (5.12.) zwischen 18:15 und 21 Uhr beobachteten, sich bei der Dillenburger Polizei zu melden (Tel.: 02771 / 9070).

Solms - Niederbiel: Wohnzimmerfenster aufgebrochen -

Im Zeitraum von Montag (2.12), 20:00 Uhr bis Dienstag (3.12), 17:15 Uhr öffneten Einbrecher gewaltsam das Wohnzimmerfenster einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Weingartenstraße in Solms. Aus dem Haus erbeuteten die Täter unter anderem technische Geräte und Kleidung. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf schätzungsweise 2.000 Euro. Die Wetzlarer Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise (Tel.: 06441 9180).

Herborn: Einbrecher scheitern -

Einbrecher versuchten zwischen Dienstag (3.12.) 13 Uhr und Mittwoch (4.12.) 15 Uhr die Eingangstür eines Kosmetikstudios in der Bahnhofstraße in Herborn gewaltsam zu öffnen. Nach mehreren erfolglosen Versuchen flüchteten die Täter und ließen einen Schaden von ca. 150 Euro zurück. Hinweise erbittet die Herborner Polizei (Tel.: 02772 / 47050).

Friederike Morello, Pressesprecherin

