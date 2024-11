LPI-GTH: Zeugenaufruf: Kellereinbruch in Eisenach-Nord

Ruhla (ots) - Am 23.11.2024 kam es in den Morgenstunden in Ruhla zu einem Verkehrsunfall aufgrund glatter Fahrbahn. Der 21-jährige Fahrer eines BMW kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Einfamilienhaus. Am Gebäude wurde Schaden von etwa 10.000 EUR verursacht. Sowohl der Fahrer als auch sein Beifahrer wurden beim Unfall leicht verletzt. (ms) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr