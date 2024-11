Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebe entwenden Fenster von Baustelle

Waltershausen OT Winterstein (Landkreis Gotha) (ots)

Am Samstag den 23.11.2024 zeigte eine 65-jährige Hauseigentümerin den Diebstahl mehrerer Kunststofffenster an. Ein in Sanierung befindliches Objekt der 65-Jährigen in der Straße am Sembachtal wurde im Zeitraum von Anfang Juli bis gestern durch Unbekannte heimgesucht. Die Täter entwendeten dort insgesamt vier weiße, dreifachverglaste Kunststofffenster, welche zum Einbau bereitstanden. Eine bereits verbaute Terrassentür in der Farbe weiß, wurde durch die Täter ausgebaut und ebenfalls entwendet. Auch diese Tür ist dreifachverglast und aus Kunsstoff. Der Wert des Beutegutes wird auf ca. 900 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise zum Verbleib der Gegenstände bzw. zum Tatgeschehen selbst. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 unter Angabe der Bezugsnummer 0303432/2024. (rak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell