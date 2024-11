LPI-GTH: Berauscht auf dem E-Scooter unterwegs

Großer Inselsberg (Landkreis Gotha) (ots) - Am Freitag, den 22.11.2024, befährt, gegen 17:45 Uhr, ein Pkw die L1024 vom Großen Inselsberg kommend in Richtung Bad Tabarz. In einer Linkskurve fährt der Pkw geradeaus, kommt anschließend von der Fahrbahn ab und es kommt zum Unfall. Der Pkw ist allein beteiligt. Es entsteht unfallbedingter Sachschaden, Personen werden nicht verletzt. (pp) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

