Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Diebstahl einer Rüttelplatte im Industriegebiet Elze und nach Sachbeschädigung an einem LKW im Industriegebiet Gronau

Hildesheim (ots)

(sud) In dem Zeitraum von Freitag (03.05.2024), gegen 13:30 Uhr, bis Montag (06.05.2024), gegen 06:30 Uhr, wurde von einer Baustelle in der Wernher-von-Braun-Straße in Elze eine Rüttelplatte entwendet. Zudem hebelten die bislang unbekannten Täter die Tür eines dort befindlichen Baucontainers auf und entwendeten aus diesem Fahrzeugschlüssel.

Außerdem kam es in dem Zeitraum von Freitag (03.05.2024), gegen 14:00 Uhr, bis Montag (06.05.2024), gegen 09:15 Uhr, zu einer Sachbeschädigung an einem LKW, der in einer Haltebucht in der Straße "An der Chaussee" in Gronau abgestellt war. Bislang unbekannte Täter schlitzten die Plane des Sattelaufliegers auf. Entwendet wurde jedoch nichts.

Zeugen, die Hinweise zu den aufgeführten Straftaten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

