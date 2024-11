Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mann klettert in der Nacht auf ein Wohnhaus

Gräfentonna (Landkreis Gotha) (ots)

Samstagabend gegen 23.30 Uhr wurde via Notruf mitgeteilt, dass sich eine männliche Person auf dem Dach eines leerstehenden Hauses in der Straße Neuer Plan befinden soll. Laut Mitteilung soll die Person selbst auf sich aufmerksam gemacht haben, da er nicht mehr eigenständig vom Dach herunter kommt. Durch die alarmierten Kollegen wurde ein 20-jähriger ortsansässiger Mann festgestellt, welcher später angab, über ein angrenzendes Satteldach auf das Dach des Hauses geflüchtet zu sein, da dieser von zwei unbekannten Personen verfolgt wurde. Im Rahmen der Rettung der Person, wurde eine Drehleiter der Feuerwehr angefordert, welche letztendlich nicht zu Einsatz kam, da der 20-Jährige eigenständig vom Dach kletterte. Der Betroffene selbst befand sich bereits einige Stunden zuvor in einer polizeilichen Maßnahme, wo der Kosum chemischer Drogen festgestellt wurde. Aufgrund einer Verletzung an der Hand und des augenscheinlich übermässigen Kosums von sogenannten harten Drogen wurde der 20-Jährige einem Arzt vorgestellt, anschließend in ein umliegendes Krankenhaus verbracht und dort später aus der medizinischen Behandlung entlassen. (rak)

