LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Personenschaden durch Glätte

Waltershausen OT Winterstein (Landkreis Gotha) (ots) - Am Samstag den 23.11.2024 zeigte eine 65-jährige Hauseigentümerin den Diebstahl mehrerer Kunststofffenster an. Ein in Sanierung befindliches Objekt der 65-Jährigen in der Straße am Sembachtal wurde im Zeitraum von Anfang Juli bis gestern durch Unbekannte heimgesucht. Die Täter entwendeten dort insgesamt vier weiße, dreifachverglaste Kunststofffenster, welche zum ...

