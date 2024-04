Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Köndringen: Fahrraddiebstahl am Bahnhof Köndringen

Freiburg (ots)

Am 23.04.2024 entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von 08:30 Uhr bis 14:30 Uhr ein am Bahnhof in Köndringen verschlossen abgestelltes Damenfahrrad der Marke KTM, Farbe schwarz-blau. Es entstand ein Diebstahlsschaden in Höhe von fast 1.000 Euro. Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

