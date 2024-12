Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: +++ Auf stehendes Fahrzeug aufgefahren + Lack zerkratzt + Mit Platzverweis nicht einverstanden + Parkendes Auto touchiert +++

Haiger: Auf stehendes Fahrzeug aufgefahren -

Am Diebstagabend (10.12.) gegen 19:30 Uhr befuhr eine 24-Jährige aus Gießen die Westerwaldstraße aus Richtung Haiger (Innenstadt) in Richtung Haiger Langenaubach. Auf Höhe Hausnummer 23 stieß sie ungebremst auf ein am Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug. Die Fahrerin blieb dabei unverletzt, kam aber zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 8.000 Euro. Ermittlungen zum Unfallhergang dauern derzeit an.

Haiger: Lack zerkratzt -

Am Dienstag (10.12.) zwischen 7 und 14 Uhr zerkratzten Unbekannte die Heckklappe eines auf dem Parkplatz der Grundschule in der Ziegeleistraße in Haiger abgeparkten schwarzen VW Golf. Die neue Lackierung wird mindestens 1.500 Euro kosten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Dillenburg entgegen (Tel.: 02771 9070).

Herborn: Mit Platzverweis nicht einverstanden -

Eine Streife der Herborner Polizei rückte am Dienstagabend (10.12.) gegen 20 Uhr zur Durchsetzung eines Platzverweises in den Walkmühlenweg aus. Nach Streitigkeiten zwischen einem getrennt lebenden Pärchen, wollte die 20-jährige Frau die Wohnung des Ex nicht verlassen. Nach mehrfacher Aufforderung sprachen die Ordnungshüter einen Platzverweis aus, mit dem sie offensichtlich nicht einverstanden war. Sie wehrte sich gegen das Herausführen aus der Wohnung und trat nach einem der Polizisten. Zudem beschimpfte sie die Streife. Die Beamten blieben unverletzt und nahmen die Randaliererin mit zur Dienststelle. Auf die in Siegen lebende Frau kommen nun Strafanzeigen wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu.

Wetzlar: Parkendes Auto touchiert -

Auf dem Globus-Parkplatz in Wetzlar-Dutenhofen beschädigte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug den abgeparkten blauen Peugeot einer 47-Jährigen. Der am Montag (9.12.) zwischen 08 und 14 Uhr entstandene Schaden beträgt rund 1.500 Euro. Zeugen können sich an die Polizei in Wetzlar wenden (Tel.: 06441 / 9180).

