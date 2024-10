POL-MK: Unbekannte beschädigen Buche

Nachrodt - Wiblingwerde (ots) - In der Nacht auf Sonntag haben unbekannte mehrere Autos geöffnet und Wertsachen entwendet. Betroffen waren ein Fahrzeug an der Eichendorffstraße, eines an der Wiblingwerder Straße, eines am Hermann-Löns-Weg, eines an der Hochstraße und eines am Helbecker Weg. Zum Diebesgut gehörten Bargeld, Schmuck und persönliche Gegenstände, die Polizei in Altena bittet um Hinweise und hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (lubo) Rückfragen bitte an: ...

