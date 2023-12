POL-LDK: Vermisster aus Lahnau-Waldgirmes tot aufgefunden

Dillenburg (ots) - Wetzlar- Niedergirmes Die Staatsanwaltschaft Wetzlar führt ein Ermittlungsverfahren gegen eine 59-Jährige wegen des Verdachts des Totschlags. Sie befindet sich in Untersuchungshaft. Am Samstag, 2. Dezember, meldete die 59-jährige Frau eine leblose Person in einer Wohnung in der Steubenstraße. ...

