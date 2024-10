Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Riegel vor: Polizei lädt ein zur Kriminalprävention

Iserlohn / Menden (ots)

Es steht wie jedes Jahr die Kampagne Riegel Vor an. In diesem Jahr wird es 3 öffentlichkeitwirksame Aktionen geben.

22.10.2024 von 13:30 bis 16:00 Uhr: Stadtlabor Iserlohn Kooperation Verbraucherschutz und Kriminalprävention Einzelberatungen

24.10.2024 ab 18:00 Uhr: Verbraucherschutz Iserlohn Kooperation Verbraucherschutz und Kriminalprävention Vortrag

25.10.2024 von 10:00 bis 13:00 Uhr: Infostand Sparkasse Menden

Zu 1:

Gemeinsam sicher und energieeffizient: Verbraucherschutz und Polizei informieren am 22.10. von 13:30 bis 16:00 Uhr im Stadtlabor Iserlohn über Einbruchschutz bei der Sanierung Angesichts steigender Einbruchszahlen in der dunklen Jahreszeit wird der Einbruchsschutz immer wichtiger. Gleichzeitig stehen viele Hausbesitzer vor der Herausforderung, ihre Gebäude energieeffizient zu sanieren. Beide Themen lassen sich ideal miteinander verbinden, da viele der baulichen Maßnahmen, die den Energieverbrauch senken, auch den Schutz vor Einbrüchen verbessern können. Im Rahmen von Einzelberatungen werden Frau Birgit Stracke 02371 2194105 vom Verbraucherschutz NRW und Herr Christoph Preker 02372 9099 5512 von der Kriminalprävention der Polizei darüber informieren, wie Haus- und Wohnungsbesitzer durch kluge Planung und geeignete Maßnahmen nicht nur die Energiebilanz ihrer Gebäude verbessern, sondern gleichzeitig auch die Sicherheit erhöhen können.

Zu 2:

Gemeinsam sicher und energieeffizient: Verbraucherschutz und Polizei informieren am 24.10. um 18:00 Uhr im Verbraucherschutz Iserlohn über Einbruchschutz bei der Sanierung Angesichts steigender Einbruchszahlen in der dunklen Jahreszeit wird der Einbruchsschutz immer wichtiger. Gleichzeitig stehen viele Hausbesitzer vor der Herausforderung, ihre Gebäude energieeffizient zu sanieren. Beide Themen lassen sich ideal miteinander verbinden, da viele der baulichen Maßnahmen, die den Energieverbrauch senken, auch den Schutz vor Einbrüchen verbessern können. Im Rahmen eines Vortrags werden Frau Birgit Stracke 02371 2194105 vom Verbraucherschutz NRW und Herr Christoph Preker 02372 9099 5512 von der Kriminalprävention der Polizei darüber informieren, wie Haus- und Wohnungsbesitzer durch kluge Planung und geeignete Maßnahmen nicht nur die Energiebilanz ihrer Gebäude verbessern, sondern gleichzeitig auch die Sicherheit erhöhen können.

Zu 3:

Dunkle Jahreszeit, Zeitumstellung und steigende Einbruchszahlen - Polizei warnt und berät Mit Beginn der dunklen Jahreszeit und der Umstellung auf die Winterzeit steigt das Risiko für Wohnungseinbrüche deutlich an. Kriminelle nutzen die frühe Dämmerung und die längeren Abendstunden aus, um unbemerkt in Häuser und Wohnungen einzudringen. Leider zeigen die aktuellen Zahlen, dass die Einbrüche im Vergleich zum Vorjahr zugenommen haben. Insbesondere in den Herbst- und Wintermonaten registriert die Polizei einen deutlichen Anstieg von Einbruchsdelikten. Die Täter agieren oft spontan und suchen gezielt nach ungesicherten Wohnobjekten. Angesichts der gestiegenen Fallzahlen ist es besonders wichtig, dass Bürgerinnen und Bürger vorbeugen und sich schützen. Die Polizei setzt auf Präventionsarbeit und bietet in diesem Zusammenhang kostenfreie Beratungen an. Am 25.10. wird es in Menden in der Sparkasse von 10:00 bis 13:00 Uhr einen Infostand geben, an dem sich Interessierte über wirksame Maßnahmen gegen Wohnungseinbruch informieren können. Christoph Preker 02372 9099 5512 von der Polizei erklärt, wie durch einfache Verhaltensregeln und technische Sicherungen Einbrüche verhindert werden können.

Nachfolgendes Bild zeigte Christoph Preker und Birgit Stracke, die am Dienstag und Donnerstag vertreten sein werden. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell