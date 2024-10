Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verfolgungsfahrt durch Altena

Altena (ots)

Eine Polizeistreife bemerkte am späten Samstagabend ein Auto mit defektem Rücklicht. Die Beamten gaben kurz vor Mitternacht an der Lenneuferstraße Anhaltezeichen, die von der Autofahrerin jedoch ignoriert wurden. Stattdessen beschleunigte sie ihren Golf und fuhr über die Fritz-Berg-Brücke davon. Schlussendlich endete die Flucht nach wenigen Minuten im Parkhaus an der Bismarckstraße. Die Altenaerin (18) sprang raus und wollte wegrennen, konnte jedoch von den Polizisten daran gehindert werden. Die Beamten fanden daraufhin gleich mehrere mutmaßliche Gründe für ihre Flucht. Sie war nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem schien sie unter Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen. Ein Arzt entnahm daher auf der Wache eine Blutprobe. Der VW hatte keine gültige Zulassung. Die daran montierten Kennzeichen gehörten ebenfalls nicht zum Fahrzeug. Die Folge waren mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Drogeneinfluss und Missbrauchs von Kennzeichen. (dill)

