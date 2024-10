Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Garagendiebe

Halver (ots)

Unbekannte haben sich in der Nacht auf Sonntag Zugang zu einer nicht verschlossenen Garage an der Tauberstraße verschafft. Zwischen 00:30 und 9:30 Uhr haben sie versucht, den Pkw in der Garage aufzubrechen, was ihnen jedoch misslang. Stattdessen entwendeten sie Angelruten, welche sich im Inneren der Garage befanden. Die Polizei bittet um Hinweise. (lubo)

