POL-WAF: Ahlen/Beckum. Tuningtreffen mit über tausend Fahrzeugen in der Spitze

Am Samstag, 3.8.2024 verlagerte sich ein Treffen der Tunerszene von Hamm nach Ahlen. Dort stellten Polizisten gegen 20.40 Uhr bereits bis zu vierhundert Fahrzeuge, Autos und Motorräder im Gewerbegebiet Olfetal fest. Die Anzahl der dort aufhältigen Personen lag bei geschätzt eintausend. Aufgrund der vielen Fahrzeuge und Menschen war ein Durchkommen nur schwer möglich. In einem Wendehammer unterbanden Einsatzkräfte das Driften von Fahrzeugen, was im Vorfeld im größeren Ausmaß stattgefunden haben muss. Auf der Straße waren die Schriftzüge "Fuck cops" und "ACAB" aufgesprüht. Der Zulauf an Fahrzeugen nahm stetig zu. Getunte, hochwertige oder historische Pkw waren in der Minderzahl, etwa dreißig Motorräder wurden gezählt und über eintausend Autos. Vor Ort anwesende Personen begingen Ruhestörungen durch überlaute Musik und dem Aufheulen lassen von Motoren. Die Stimmung gegenüber den polizeilichen Einsatzkräften war feindselig und sie wurden durch Äußerungen sowie Gesten beleidigt. Vor Ort ließen die Teilnehmer erhebliche Mengen Müll zurück.

Gegen 22.30 Uhr setzten Abwanderungstendenzen in Richtung Beckum, Obere Brede ein. Auch hier verhielten sich die Teilnehmer ungebührlich, indem sie drifteten, Reifen durchdrehen und Motoren aufheulen ließen sowie gefährlich beschleunigten. Polizisten wurden mittels Laserpointer gezielt geblendet und die Stimmung wurde feindseliger. Unterstützungskräfte wurden aus umliegenden Behörden hinzugezogen, ebenso das Ordnungsamt. Die Polizei führte Kontrollen durch und sorgte für verkehrsregelnde Maßnahmen. In der Spitze wurden auch hier über eintausend Fahrzeug gezählt. Sechs Ordnungswidrigkeitenanzeigen sowie ein Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet, ein Verwarngeld war vor Ort fällig.

Die Polizei registrierte unter den Fahrzeugen nur einen kleinen Teil aus dem Kreisgebiet. Die Mehrzahl der Anwesenden kam aus angrenzenden Kreisen, dem Ruhrgebiet, Ostwestfalen-Lippe und Niedersachsen.

