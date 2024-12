Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 15.12.2024

Diepholz (ots)

Verkehrsunfall in Drentwede

Am Sonntagmorgen, gegen 03:10 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in Drentwede. Dabei befuhr ein 21-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Audi die Straße Holzkrug in Fahrtrichtung Heiligenloh und übersah eine 37-jährige Frau, welche fußläufig am rechten Fahrbahnrand unterwegs war. Es kam zur Kollision, wodurch die Fußgängerin schwer verletzt wurde.

Verkehrsunfall in Martfeld

In der Nacht zu Sonntag, den 15.12.24, gegen 01:30 Uhr, ereignete sich in Martfeld auf der Kreisstraße 144 ein Verkehrsunfall. Ein 27- jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Chrysler Sebring die Straße "Hollen", als er aus unbekannten Gründen rechts von der Fahrbahn abgekommen ist. Dabei kollidierte der Ahausener mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Baum. Durch den Aufprall wurde der Mann schwer verletzt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde die Freiwillige Feuerwehr Martfeld hinzugerufen. Am Pkw und am Baum entstand Sachschaden.

Kupferdiebstahl von Firmengrundstück in Stuhr

In der Nacht vom 13.12.24 auf den 14.12.24 kam es im Gewerbegebiet Seckenhausen zu einem Diebstahl von insgesamt ca. sechs Tonnen Kupferschrott von einem umzäunten Firmengrundstück in der Charlotte-Auerbach-Straße. Bislang unbekannte Täter gelangten auf das umzäunte Grundstück, wo der im Außenbereich gelagerte Kupferschrott entwendet worden ist. Es ist ein Schaden von rund 20.000 Euro entstanden. Täterhinweise nimmt die Polizei in Weyhe (0421/80660) entgegen.

Mülltonnenbrand in Kirchweyhe

Am Samstagabend sind mehrere, nebeneinanderstehende Mülltonnen in der Waldstraße in Kirchweyhe in Brand geraten. Der Brand konnte durch die örtliche Feuerwehr gelöscht und eine Ausweitung auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindert werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell