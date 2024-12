POL-DH: --- Sulingen, Lkw landet in Leitplanke - Syke, Polizei sucht Eigentümer von zwei Fahrrädern

Polizeiinspektion Diepholz

Sulingen - Lkw kollidiert mit Leitplanke

Der 43-jährige Fahrer einer Sattelzugmaschine ist am Donnerstagmorgen gegen 08.30 Uhr auf der B 214 nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und im Seitenraum stecken geblieben. Der 43-Jährige befuhr die B 214 Richtung Nienburg, als er die Kontrolle verlor und nach rechts von der Straße geriet. Bevor der Lkw im Seitenraum zum Stehen kam, verhakte sich die Zugmaschine mit der Leitplanke und beschädigte diese. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Bundesstraße musste zur Bergung des Lkw mehrfach für kurze Zeit voll gesperrt werden. Bis zur Bergung wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Der Schaden beträgt ca. 10000 Euro.

Syke - Einbruch

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag sind Unbekannte in ein Wohnhaus in Okel, An der Beeke, eingebrochen. Die Täter zerstörten ein Wohnzimmerfenster und gelangten so ins Haus. Hier durchsuchten sie mehrere Räume und Mobiliar. Vermutlich ohne Diebesgut flüchteten die Täter durch die Haustür. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Syke - Mit Pedelec gestürzt

Ein 53-jährige Fahrerin ist am Donnerstagmittag gegen 12.55 Uhr in Gessel mit ihrem Pedelec gestürzt und hat sich leicht verletzt. Die 53-Jährige befuhr mit dem Pedelec und zwei Hunden an der Leine die Straße Am Spreeken. An der Kreuzung Am Bahndamm verlor sie die Kontrolle und stürzte. Der Rettungsdienst versorgte die 53-Jährige und brachte sie vorsorglich ins Krankenhaus. Ein Anwohner kümmerte sich um die Hunde.

Syke - Polizei sucht Eigentümer zweier Fahrräder (Fotos)

Die Polizei in Syke hat in den vergangenen Tagen zwei Fahrräder sichergestellt und sucht nun die rechtmäßigen Eigentümer. Die beiden Mountainbikes der Marken Bergsteiger und McKenzie (siehe Fotos) konnten bislang keinem Eigentümer zugeordnet werden. Wer also sein Fahrrad wiedererkennt, oder weiß wem es gehört, wird gebeten die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, zu informieren.

