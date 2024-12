Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 14.12.2024

Verstorbener Pkw-Fahrer in Barnstorf

Am 13.12.2024, gegen 17:45 Uhr, befuhr ein 87-jähriger mit seinem Pkw die Goethestraße in Barnstorf. Dabei erlitt er vermutlich einen medizinischen Notfall und kam alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Der Pkw-Führer verstarb noch an der Unfallstelle.

Kompletträderdiebstahl in Dreye

In der Zeit von 11.12., 12 Uhr, bis zum 13.12., 09 Uhr, wurden an der Kirchweyher Straße in Dreye, auf einer dortigen Freifläche, an drei Neufahrzeugen die Alufelgen entwendet. An einem vierten Fahrzeug wurden die Radbolzen gelöst, aber von der weiteren Tatausführung abgelassen. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10.000EUR.

Einbruch in PKW in Stuhr, Kuhlen

In der Zeit von 12.12., 19:30 Uhr, bis 13.12., 11:45 Uhr, kam es an der Schwäbisch-Hall-Straße in Stuhr zu einem Einbruch in einen PKW. Durch die unbekannte Täterschaft wurde die Scheibe auf der Beifahrerseite auf unbekannte Art und Weise eingeschlagen und aus dem Innenraum eine Jacke und ein Parfüm entwendet.

