POL-LDK: Korrektur zur Unfallmeldung B 277

Dillenburg (ots) - Haiger-Sechshelden: Hoher Sachschaden durch Brand von Baumaschine- Ein Sachschaden von rund 800.000 Euro ist durch einen Brand am Montagmorgen (16.12.2024) an einer Baumaschine in Haiger-Sechshelden entstanden. Das Großbohrgerät mit einem Gewicht von 200 Tonnen stand an einer Baustelle unterhalb ...

mehr