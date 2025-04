Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Zwei Schwerverletzte durch Hundebisse

Heilbronn (ots)

Ittlingen: Mann und Frau durch Hundebisse schwer verletzt

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden zwei Personen in Ittlingen Opfer einer Hundeattacke. Zwei Männer wurden gegen 0 Uhr in der Nähe des Tennisheims in der Hauptstraße auf Hilfeschreie einer Frau aufmerksam. Die Männer entdeckten daraufhin eine am Boden liegende Frau, die von einem Rottweiler gebissen wurde. Ein weiterer Rottweiler befand sich ebenfalls in der Nähe, verhielt sich allerdings ruhig. Einer der beiden Männer eilte der Frau daraufhin zur Hilfe und zog das aggressive Tier von der Frau weg. Daraufhin attackierte der Hund auch den 40-Jährigen und biss diesen mehrfach in den Arm. Letztlich gelang es den Rottweiler an einem Baum festzubinden, sodass er keinen weiteren Schaden anrichten konnte. Die 39-jährige Frau, bei der es sich um die Hundehalterin handelt, und der 40-jährige Helfer mussten mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden. Der Rottweiler wurde durch die Tierrettung Unterland in ein Tierheim gebracht. Der zweite Rottweiler kam bei einem Bekannten der Frau unter.

