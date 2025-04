Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: BMW gestohlen, Verkehrskontrolle & Unfall

Heilbronn (ots)

Wertheim-Nassig: BMW von Unbekannten gestohlen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Wertheim-Nassig ein grauer BMW gestohlen. Zwischen 23 Uhr am Dienstagabend und 7:20 Uhr am Mittwochmorgen überwanden Unbekannte die Sicherheitsmechanismen des in der Straße "Am Kissel" geparkten 640d und fuhren mit dem Coupé davon. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen konnten oder Hinweise auf den Verbleib des BMWs haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

A81/Großrinderfeld: Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs

Am Mittwochvormittag führten Beamte der Verkehrspolizei Tauberbischofsheim auf der Autobahn 81 bei Großrinderfeld Kontrollen des gewerblichen Güterverkehrs durch. Zwischen 10 Uhr und 12 Uhr wurden dabei zwölf Sattelzugfahrer wegen Verstößen gegen die Sozialvorschriften angezeigt. Die Polizisten ahndeten außerdem drei Verstöße gegen gefahrgutrechtlichte Vorschriften. Außerdem wurde an drei Fahrzeugen die Ladung unzureichend gesichert. Ein Fahrzeug musste seine Fahrt außerdem unterbrechen, da die Betriebserlaubnis erloschen war.

Wertheim: Bei Unfall verletzt

Auf der Nassiger Straße in Wertheim kam es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall, dessen Schäden sich auf rund 20.000 Euro belaufen. Ein 56-Jähriger fuhr mit seinem Mazda gegen 14:30 Uhr in Richtung Nassig. An der Abzweigung in die Reinhardswiesen wollte der Mann nach links abbiegen und bremste daher seinen Wagen ab. Vermutlich bemerkte die dahinter folgende 76-jährige Lenkerin eines Fords den abbremsenden Mazda zu spät und fuhr diesem hinten auf. Bei dem Zusammenstoß wurden der 24-jährige Beifahrer im Ford und der Mazda-Fahrer leicht verletzt. Der 24-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Ford war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

