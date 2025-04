Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn nach Festnahme zweier Tatverdächtiger nach räuberischem Diebstahl

Heilbronn (ots)

Eppingen: Zwei Männer im Alter von 32 und 45 Jahren stehen im Verdacht, am Donnerstagnachmittag (27.03.2025) in einem Supermarkt in der Eisenbahnstraße in Eppingen mehrere elektrische Zahnbürsten und Druckerpatronen im Wert von mehreren hundert Euro entwendet zu haben. Hierzu wurde durch die Tatverdächtigen eine eigens für Diebstahlshandlungen präparierte Jacke genutzt, welche über diverse Versteckmöglichkeiten verfügte und in Teilen mit Aluminiumfolie ausgekleidet war, um dadurch den Alarm durch elektronische Diebstahlssicherungen zu verhindern. Nachdem einer der Männer bereits in der Filiale von einem Ladendetektiv gestellt werden konnte, flüchtete der zweite in Richtung der Parkplätze. Dort konnte er aber kurz darauf vom selben Ladendetektiv eingeholt und festgehalten werden. Bei dem anschließenden Gerangel wurden der Ladendetektiv und ein Kunde leicht verletzt, während der 32-Jährige zu Boden ging. Die beiden Männer stehen zudem im Verdacht, eine gleichgelagerte Tat im März im Bereich Rastatt begangen zu haben. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragte gegen die beiden Georgier den Erlass eines Haftbefehls, gegen den 45-jährigen Tatverdächtigen wegen gewerbsmäßigen Diebstahls, gegen den 32-jährigen Tatverdächtigen wegen räuberischen Diebstahls. Beide Tatverdächtigen wurden am Tag nach der vorläufigen Festnahme einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ die beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Die Männer wurden anschließend in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

