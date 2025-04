Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Heilbronn: 141 neue Kolleginnen und Kollegen beim Polizeipräsidium Heilbronn begrüßt

Am 1. April 2025 wurden insgesamt 141 neue Kolleginnen und Kollegen beim Polizeipräsidium Heilbronn begrüßt. Polizeipräsident Frank Spitzmüller eröffnete die sogenannte "Onboarding-Veranstaltung" in der Aula der Hochschule Heilbronn mit einer Ansprache und einem kleinen Willkommensgeschenk vom "Verein der Förderer des Polizeipräsidiums Heilbronn e.V." an seine neuen Mitarbeitenden: "Es freut mich, so viele neue Kolleginnen und Kollegen bei uns zu begrüßen. Sie sind nun ein wichtiger Teil unserer Polizeifamilie, die tagtäglich für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger sorgt. Ihre Arbeit in den unterschiedlichen Aufgabenbereichen bei der Schutz- und Kriminalpolizei beziehungsweise im Verwaltungs- und Servicebereich wird uns helfen, auch in herausfordernden Zeiten unsere Aufgaben mit Professionalität und Engagement erfüllen zu können." In Hinblick auf die weiterhin angespannte Personalsituation fügte der Polizeipräsident an: "Sie werden dringend benötigt. Denn es ist auch wichtig zu betonen, dass trotz dieses Zuwachses die zahlreichen Abgänge nicht vollständig kompensiert werden können. Die personellen Lücken, die beispielsweise durch Pensionierungen oder Wegversetzungen über das Jahr gesehen entstehen, können wir durch unsere Neuzugänge allenfalls provisorisch füllen." Die 141 neuen Kolleginnen und Kollegen setzen sich zusammen aus 34 Grundpraktikantinnen und Grundpraktikanten, die im Rahmen ihres Studiums an der Hochschule für Polizei erste Praxiserfahrungen beim Polizeipräsidium Heilbronn sammeln werden, 106 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die fortan die Schutz- und Kriminalpolizei in verschiedenen Bereichen unterstützen werden, sowie einer Verwaltungsbeamtin und 17 Tarifbeschäftigten.

