POL-BOR: Gronau - Unfallflucht

Borken (ots) - Unfallort: Borken, Bahnhofstraße; Unfallzeit: 18.11.2024, zwischen 08.00 Uhr und 12.40 Uhr; Nach einem Unfall einfach davongefahren ist ein noch unbekannter Fahrzeugführer in Borken. Am Montagmorgen prallte er zuvor auf einem Grundstück an der Bahnhofstraße gegen einen abgestellten Pkw und beschädigte diesen an der hinteren Stoßstange. Der schwarze Fiat Panda stand dort vor einer Garage. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das ...

mehr