POL-BOR: Borken - Unfallflucht

Stadtlohn (ots) - Tatort: Stadtlohn, Am Wasserturm; Tatzeit: 17.11.2024, 17.00 Uhr, bis 18.11.2024, 07.45 Uhr; Zwei Transporter aufgebrochen haben bislang unbekannte Täter in Stadtlohn. In der Nacht zum Montag schlugen die Einbrecher jeweils eine Scheibe ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginnern verschiedene Werkzeuge und Maschinen. Die beiden Transporter standen am Fahrbahnrand der Straße Am Wasserturm. Die Polizei ...

