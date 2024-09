POL-PDWIL: Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall

Enkirch (ots) - Derzeit findet in Enkirch im Bereich des Wohnmobilstellplatzes am Moselufer ein sog. "Globetrottertreffen" statt. In der Nacht vom 29.08.24 auf den 30.08.24 wurde aus mehreren Wohnmobilen durch bislang unbekannte Täter jeweils Bargeld entwendet. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen erbittet die Polizei in Zell unter Tel. 06542-98670. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Zell (Mosel) Telefon: ...

mehr