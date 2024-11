POL-BOR: Stadtlohn - Zwei Transporter aufgebrochen

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Woninger Esch, Amelandsbrückenweg, Am Hoogen Kamp, Zum Brookacker; Tatzeitraum: 17.11.2024, 22.30 Uhr, bis 18.11.2024, 06.00 Uhr; In vier Pkw eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Gronau. Die Einbrecher schlugen in der Nacht zum Montag an den Fahrzeugen eine Scheibe ein und entwendeten aus den Innenräumen jeweils eine Geldbörse. Die Pkw standen auf den Straßen, Woninger Esch, ...

mehr