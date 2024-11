Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mehrere Pkw aufgebrochen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Woninger Esch, Amelandsbrückenweg, Am Hoogen Kamp, Zum Brookacker;

Tatzeitraum: 17.11.2024, 22.30 Uhr, bis 18.11.2024, 06.00 Uhr;

In vier Pkw eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Gronau. Die Einbrecher schlugen in der Nacht zum Montag an den Fahrzeugen eine Scheibe ein und entwendeten aus den Innenräumen jeweils eine Geldbörse. Die Pkw standen auf den Straßen, Woninger Esch, Amelandsbrückenweg, Am Hoogen Kamp und Zum Brookacker.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau, Tel. (02562) 9260.

Die Polizei erneuert vor dem Hintergrund dieses Sachverhalts ihren Hinweis: Ihr Auto ist kein Tresor! Bitte lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Auto zurück - Gelegenheit macht Diebe. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell