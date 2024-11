Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Werkzeuge aus Transporter entwendet

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Eschstraße;

Tatzeit: 17.11.2024, 20.30 Uhr, bis 18.11.2024, 03.45 Uhr;

In einen Transporter eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Stadtlohn. In der Nacht zum Montag hebelten sie auf der Eschstraße die Tür eines weißen Fiat Ducato auf. Aus dem Innern entwendeten die Einbrecher Werkzeuge. Die Höhe des Gesamtschadens stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell