POL-BOR: Raesfeld - Unfallverursacher flüchtet

Heek (ots) - Tatort: Heek, Kirchplatz; Tatzeit: 16.11.2024, 19.00 Uhr, bis 17.11.2024, 10.00 Uhr; In die Kirche St. Ludgerus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Heek. In der Nacht zum Sonntag hebelten die Einbrecher eine Seitentür des Gotteshauses auf. Im Innern verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Sakristei. Dort brachen sie einen Tresor auf und entwendeten mehrere Kelche. Die ...

