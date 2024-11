POL-BOR: Gronau - Einbrecher entwenden Feuerwerkskörper

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Lindenplatz; Tatzeit: 17.11.2024, 03.00 Uhr bis 10.20 Uhr; In ein Reihenhaus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Lindenplatz in Bocholt. Die Einbrecher ließen sich offenbar nicht davon abschrecken, dass die Bewohner derweil in ihren Betten schliefen. Die Unbekannten drangen in der Nacht zum Sonntag durch ein Fenster des Erdgeschosses in das Gebäude ein und ...

mehr